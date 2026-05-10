Controllo della nutria dalla Regione 1,8 milioni per i piani di contenimento | Proseguire con maggiore efficacia
La Regione ha stanziato 1,8 milioni di euro per i piani di contenimento della nutria, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle operazioni di controllo. Finora sono stati prelevati circa centomila esemplari in tutto il territorio regionale, di cui più di quattro mila nella zona ravennate. Le attività si concentrano sulla tutela delle colture agricole, sulla prevenzione del rischio idraulico causato dalla possibile compromissione degli argini e sulla salvaguardia degli habitat naturali.
Centomila esemplari prelevati in tutta la regione e oltre quattromila solo nel territorio ravennate. Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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