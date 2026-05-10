Controllo della nutria dalla Regione 1,8 milioni per i piani di contenimento | Proseguire con maggiore efficacia

La Regione ha stanziato 1,8 milioni di euro per i piani di contenimento della nutria, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle operazioni di controllo. Finora sono stati prelevati circa centomila esemplari in tutto il territorio regionale, di cui più di quattro mila nella zona ravennate. Le attività si concentrano sulla tutela delle colture agricole, sulla prevenzione del rischio idraulico causato dalla possibile compromissione degli argini e sulla salvaguardia degli habitat naturali.

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