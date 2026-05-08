Controllo della nutria 375 gli esemplari prelevati in un anno nel Piacentino

Nel territorio piacentino sono stati prelevati 375 esemplari di nutria nel corso di un anno, nell’ambito di un controllo mirato. L’operazione ha l’obiettivo di proteggere le colture agricole, ridurre il rischio di allagamenti causati dal danneggiamento degli argini e preservare gli habitat naturali e la biodiversità della zona. La gestione di questa specie è stata al centro di interventi specifici per limitare i danni e mantenere l’equilibrio ambientale.

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Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Elisoccorso, nel Piacentino 265 missioni in un annoDa quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. Aziende a guida straniera, nel Piacentino si conferma il calo di fine anno: sono 266 in menoImprese piacentine guidate da stranieri, calo del 6,6% nel primo trimestre dell'anno, flessione identica a quella segnata alla fine del dicembre... Contenuti utili per approfondire Nutrie, nuovo piano regionale fino al 2030: a Ravenna oltre 4.500 capi prelevati nel 2025Il fenomeno della nutria in Emilia-Romagna ha assunto dimensioni strutturali: dal 2016 ad oggi prelevati oltre 856mila gli esemplari ... ravennanotizie.it Abbattute 8.565 nutrie. Il piano di controllo 2026: Stanziati 45mila euroRavenna, 21 aprile 2026 – Sono 8.565 le nutrie abbattute nel 2025 nella provincia di Ravenna nell’ambito del piano regionale di controllo della specie. Nel 2024 erano 9.394 e nel 2023 7.543. È stato ... ilrestodelcarlino.it