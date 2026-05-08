Controllo della nutria la Regione rinnova il piano per altri cinque anni e rafforza gli interventi | salgono a 1,8 milioni le risorse

La Regione ha deciso di rinnovare il piano di controllo della nutria per altri cinque anni, aumentando le risorse disponibili a 1,8 milioni di euro. Gli interventi prevedono azioni per proteggere le colture agricole, ridurre il rischio di allagamenti causati dalla compromissione degli argini e preservare la biodiversità e gli habitat naturali. La strategia si concentra sulla gestione della specie in aree sensibili e agricole.

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Tutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo piano per il controllo della nutria, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e valido per il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Controllo della nutria, 375 gli esemplari prelevati in un anno nel PiacentinoTutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat... Cividate al Piano, rintracciato un 29enne ricercato da due anni: deve scontare altri cinque anni per spaccioNella notte tra il 24 e il 25 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Martinengo hanno tratto in arresto T. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Un nuovo automezzo in dotazione alla Polizia provinciale; Invasori eleganti: la moda ecologica che può costare cara. Controllo della nutria, la Regione rinnova il piano per altri cinque anni e rafforza gli interventiTutelare le colture agricole, contenere il rischio idraulico legato alla compromissione degli argini, salvaguardare la biodiversità e gli habitat naturali. Sono queste le principali finalità del nuovo ... sassuolo2000.it Nutrie, nuovo piano regionale fino al 2030: a Ravenna oltre 4.500 capi prelevati nel 2025Il fenomeno della nutria in Emilia-Romagna ha assunto dimensioni strutturali: dal 2016 ad oggi prelevati oltre 856mila gli esemplari ... ravennanotizie.it La donna, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, ha perso il controllo della sua Fiat Punto - facebook.com facebook