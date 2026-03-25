Meloni in pressing per dimissioni Santanchè la ministra oggi al dicastero | no comment su passo indietro

Questa mattina, la ministra Daniela Santanchè è arrivata al ministero del Turismo. Dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, si sono susseguite voci di tensioni all’interno dell’esecutivo. Il presidente del consiglio ha chiesto le dimissioni della ministra, ma Santanchè non ha rilasciato commenti in merito. La situazione politica nel governo resta sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Dopo lo scossone nel governo seguito alla sconfitta del sì al referendum sulla giustizia, questa mattina l’arrivo della ministra Daniela Santanchè al ministero del Turismo. Nonostante l’invito della premier Giorgia Meloni a dimettersi per "sensibilità istituzionale", in linea con la scelta di Delmastro e Bartolozzi, Santanchè ieri ha infatti assicurato che oggi sarà regolarmente al lavoro. Al momento sono quindi confermate le riunioni e gli appuntamenti della giornata. Nessuna risposta ai cronisti che le chiedevano se si sarebbe dimessa. La presidente del Consiglio ha parlato nella serata di ieri delle dimissioni della... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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