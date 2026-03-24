La premier ha comunicato ufficialmente il suo apprezzamento per le dimissioni di due figure chiave del governo, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi. Contestualmente, ha richiesto le dimissioni della ministra Santanchè, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda le decisioni prese da alcuni membri del governo in seguito a sviluppi recenti.

ROMA – Attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro e del Capo di gabinetto del ministero della giustizia, Giusi Bartolozzi. E auspica che anche Daniela Santanchè faccia il passo indietro. “La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni – si legge nella nota di Palazzo Chigi – esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. E apprezza il passo indietro di Delmastro e Bartolozzi

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