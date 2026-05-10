Conto alla rovescia per il labirinto di lavanda si aprono le porte sul cammino dei Templari

A Padova, il 10 maggio 2026, si apre il più grande labirinto di lavanda d'Italia, realizzato seguendo il disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres. Il percorso si ispira al cammino iniziatico dei Templari e sarà accessibile al pubblico. La struttura si trova in una zona dedicata alle attività all'aperto e rappresenta un'attrazione per i visitatori interessati a esperienze sensoriali e culturali.

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