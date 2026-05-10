Conto alla rovescia per il labirinto di lavanda si aprono le porte sul cammino dei Templari
A Padova, il 10 maggio 2026, si apre il più grande labirinto di lavanda d'Italia, realizzato seguendo il disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres. Il percorso si ispira al cammino iniziatico dei Templari e sarà accessibile al pubblico. La struttura si trova in una zona dedicata alle attività all'aperto e rappresenta un'attrazione per i visitatori interessati a esperienze sensoriali e culturali.
Padova, 10 maggio 2026 – E’ il labirinto di lavanda più grande d'Italia, si ispira al disegno del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres, cammino iniziatico dei Templari. E si ha l’impressione, percorrendo quel sentiero avvolti nel profumo e circondati da una scia di viola, di essere in un altro tempo e in un altro luogo. E’ cominciato il conto alla rovescia a Bovolenta, provincia di Padova, nell’azienda ‘Va Oltre’. La titolare è Valentina Galesso, presidente regionale Donne Coldiretti, che è stata miss e indossatrice nel mondo della moda, ha lavorato per anni nel settore del Made in Italy, calcando le passerelle internazionali, imprenditrice.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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