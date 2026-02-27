Conto alla rovescia per il nuovo ponte sul Marano | riapertura blindata entro l' estate

È stata aperta la fase finale del progetto per la costruzione del nuovo ponte sul Marano, con l’obiettivo di riaprirlo entro l’estate. Durante il terzo incontro di “Riccione cambia – Costruiamola insieme” si è svolto un dibattito tra cittadini e amministratori, con molti presenti a discutere dei temi più importanti legati alla città. La riunione si è svolta in una sala piena di partecipanti.

Una sala gremita e un dialogo serrato sui temi caldi del territorio hanno caratterizzato il terzo appuntamento di "Riccione cambia – Costruiamola insieme", il percorso partecipativo promosso dall'Amministrazione comunale per condividere le scelte sul futuro della città. Ieri, giovedì, presso il. Ponte sul Marano, la sindaca Angelini: "Ora basta fake news, entro inizio estate sarà transitabile"La sindaca Daniela Angelini: "Dall'opposizione solo fake news, atti di puro terrorismo nei confronti dei nostri operatori"