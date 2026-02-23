Sanremo | parte il conto alla rovescia Primi spoiler sui dettagli e sul look di Carlo Conti

Sanremo ha annunciato i primi dettagli sul festival, a causa della crescente curiosità del pubblico. La produzione ha rivelato alcune anticipazioni sul look di Carlo Conti, che condurrà l’evento per il terzo anno consecutivo. La presentatrice ha condiviso alcune immagini della sua mise, mentre si preparano gli ultimi ritocchi per la kermesse. Le prove generali sono già iniziate, e il conto alla rovescia continua con grande fermento.

Torna la Sanremo-mania. Archiviati i Giochi Invernali e l’impegno a sostegno degli atleti azzurri, è partito il conto alla rovescia in vista della 76° edizione del Festival della Canzone Italiana, che prenderà il via ufficialmente domani e si concluderà sabato 28 febbraio. Così mentre Carlo Conti in tv già parla del futuro, stile ct della nazionale di calcio maschile, spiegando che sulla conduzione della competizione canora “Del prossimo anno sono sicuro, poi del doman non v’è certezza. Dopo aver fatto cinque Festival posso dire basta e fare largo agli altri. Non rincorro le cose, non l’ho mai fatto, figurati dopo queste belle soddisfazioni” gli italiani sono già proiettati sulla musica, che è e resta la vera protagonista della settimana Sanremese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Capodanno a Sansepolcro: parte il conto alla rovescia per una notte di musica sotto le Logge

PalaTerme, ecco il nuovo parquet. Conto alla rovescia per il basket. I primi canestri il 28 febbraioDopo mesi di polemiche e ritardi, il nuovo parquet al PalaTerme è stato finalmente posato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Festival di Sanremo: tra una settimana la prima puntata. Tutte le curiosità sull'edizione 2026; Carlo Conti: Questo è il mio ultimo Sanremo. Mio figlio verrà all'Ariston, ma mi ha chiesto di non presentargli i cantanti; Sanremo chiude la ciclabile per il Festival. Un bene pubblico è sacrificato per i Vip; Giorgia Cardinaletti al Festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti.

Radio Gioconda protagonista a Sanremo: Linda Fiore sbarca all’AristonSanremo 2026, al via la 76ª edizione: 30 artisti in gara, Giuria delle Radio e speciale di Radio Gioconda a Udine. nordest24.it

Sanremo 2027, Carlo Conti forse ci ripensa: Mai dire mai. Il dietrofront che beffa De MartinoCarlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2027 lasciando uno spiraglio aperto, questa potrebbe essere una beffa per Stefano De Martino ... libero.it

"Quest'anno mi diverto ancora di più perché è l'ultimo che faccio e quindi è una festa meravigliosa". Così il conduttore e direttore artistico del #Festival di #Sanremo, Carlo Conti, salutando i giornalisti alla festa Rai al Palafiori. #Sanremo2026 #CarloConti - facebook.com facebook

Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo: la proposta di Carlo Conti a #CTCF x.com