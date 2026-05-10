Continuo viavai di camion dalla cava | Strade e acqua per la frazione

Da settimane si registrano frequenti passaggi di camion nella zona della frazione del Tasso, legati all’apertura di una cava di pietrame. Per far fronte ai problemi causati, sono state previste alcune opere pubbliche che coinvolgono strade e sistemi di approvvigionamento idrico, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i residenti e migliorare le condizioni dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una serie di opere pubbliche per la frazione del Tasso in modo da compensare i disagi legati all’apertura della cava di Podere Bruciaticcio. È la proposta formulata dall’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini nell’incontro pubblico promosso dal comitato Tasso e dintorni che si è svolto mercoledì sera nei locali adiacenti alla chiesa del piccolo borgo circondato dalle balze. Il confronto era stato richiesto da residenti e frontisti per affrontare le criticità che interessano la zona ormai da alcuni mesi, legate in modo particolare al considerevole traffico di camion lungo la Val d’Ascione. I rappresentanti del comitato hanno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Continuo viavai di camion dalla cava: "Strade e acqua per la frazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Passaggio continuo di camion in viale dell'Appennino, rumore e tremolii in casa"Vivo in una casa acquistata a novembre 2024 che affaccia proprio su viale dell'Appenino a San Martino in Strada. Cava de’ Tirreni: 200mila euro per strade al collasso, ServalliCava de’ Tirreni, 21 febbraio 2026 – Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha inviato una nota ufficiale al Presidente della Giunta...