Passaggio continuo di camion in viale dell' Appennino rumore e tremolii in casa

Una residente di San Martino in Strada segnala un passaggio costante di camion in viale dell’Appennino, con rumore persistente e vibrazioni che si avvertono anche all’interno della sua abitazione. La donna, che ha acquistato la casa a novembre 2024, descrive come il traffico pesante influisca sulla tranquillità domestica, creando fastidio e disagio. La situazione interessa principalmente le ore diurne e notturne.

Vivo in una casa acquistata a novembre 2024 che affaccia proprio su viale dell'Appenino a San Martino in Strada. Negli ultimi mesi grazie alla chiusura della tangenziale migliaia di camion e macchine passano di giorno e di notte, e ci sono varie buche sulla strada che il Comune ripara superficialmente. Così facendo, vorrei far sentire, ogni volta che passa qualche camion, il boato che ho dentro casa, il tremolio di tutta la cucina che fa sbattere i piatti fra di loro. Un incubo, tutte le volte sembra un terremoto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

