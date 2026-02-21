Cava de’ Tirreni | 200mila euro per strade al collasso Servalli

A Cava de’ Tirreni, le strade sono in condizioni critiche e necessitano di interventi immediati. La città ha già subito danni a causa delle piogge intense che hanno peggiorato le buche e i crepacci. Il sindaco Servalli denuncia che sono stati stanziati solo 200mila euro per le riparazioni, cifra insufficiente per risolvere i problemi. Chiede quindi un intervento urgente della Regione per evitare che le strade peggiorino ulteriormente. La situazione rimane molto preoccupante.

Cava de' Tirreni sull'Orlo del Collasso: Servalli Chiede Intervento Regionale per un'Emergenza Strade Senza Precedenti. La situazione delle infrastrutture stradali di Cava de' Tirreni, in Campania, ha raggiunto un punto critico, spingendo il sindaco Vincenzo Servalli a lanciare un appello urgente alla Regione. Con una nota formale indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Roberto Fico e al Presidente dell'Anci Campania Francesco Morra, il primo cittadino ha richiesto lo stanziamento di fondi straordinari per fronteggiare una vera e propria emergenza che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini e la viabilità dell'intero territorio.