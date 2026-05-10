Un uomo di 34 anni ha continuato a svapare anche mentre veniva trasportato in ospedale con un polmone collassato. La vicenda riguarda un dipendente dalle sigarette elettroniche che, sette anni fa, aveva deciso di sostituire le sigarette tradizionali con quelle elettroniche. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del problema respiratorio né sul decorso clinico. La situazione ha portato a un intervento medico d’urgenza.

Il 34enne Dylan Bonney pensava di aver fatto la scelta giusta quando, sette anni fa, ha deciso di abbandonare le sigarette tradizionali a favore delle sigarette elettroniche. Una decisione presa in vista della nascita della sua prima figlia, con la convinzione che lo svapare fosse un’alternativa “ più pulita e sicura ” al fumo, dopo oltre un decennio di dipendenza dal tabacco. La realtà, tuttavia, si è rivelata ben diversa. L’uomo ha sviluppato una dipendenza tale da portare con sé il dispositivo in ogni momento, arrivando persino ad addormentarsi con l’apparecchio in mano e consumando quantità che lui stesso definisce “disgustose” di liquido.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Continuava a svapare anche mentre veniva portato d’urgenza in ospedale per un polmone collassato”: un uomo dipendente dalle sigarette elettroniche

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