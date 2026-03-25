Scoiattoli sorpresi a svapare | hanno scambiato le sigarette elettroniche per cibo

Un video pubblicato online mostra uno scoiattolo grigio su una recinzione a Brixton, nel sud di Londra, con una sigaretta elettronica tra le zampe. L’animale appare come se stesse masticando il dispositivo, suscitando sorpresa tra gli utenti. Il filmato è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione su un episodio insolito che riguarda il comportamento di alcuni animali e l’uso di prodotti elettronici.

Un video diventato virale online mostra una scena tanto bizzarra quanto preoccupante: uno scoiattolo grigio appollaiato su una recinzione a Brixton, nel sud di Londra, mentre tiene tra le zampe una sigaretta elettronica e sembra masticarla. L’immagine, che ricorda quella del famigerato scarafaggio fumatore di New York, ha sollevato interrogativi sul crescente impatto dei rifiuti da vaping sulla fauna selvatica. Non si tratta di un caso isolato. A ottobre, un utente di TikTok ha pubblicato un video simile che mostrava uno scoiattolo a Philadelphia intento a rosicchiare quello che sembrava un dispositivo Elfbar. Questi episodi stanno moltiplicandosi, segnalando un fenomeno che gli esperti di fauna selvatica considerano allarmante. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Scoiattoli sorpresi a “svapare”: hanno scambiato le sigarette elettroniche per cibo Articoli correlati Secondo uno studio di Harvard, i prodotti ultraprocessati hanno più cose in comune con le sigarette che con il ciboIl loro studio prende in esame un approccio diverso e interessante su un tema ormai noto: mangiare cibi ultra-processati fa male, anzi, malissimo. Leggi anche: “Le sigarette elettroniche, non sono innocue. E attenti ai sali di nicotina”