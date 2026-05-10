Conte sfida Bologna | test tattico con Di Lorenzo e difesa a tre

In vista della prossima partita, il tecnico ha deciso di testare una formazione con Di Lorenzo che potrebbe entrare nella difesa a tre. Durante l’allenamento, si è concentrato sulla copertura difensiva e sulla gestione del centrocampo, valutando come il nuovo assetto possa influenzare le dinamiche di gioco. La scelta di schierare Di Lorenzo e il cambio di schema sono stati gli aspetti principali analizzati in questa sessione di allenamento.

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? Punti chiave Come cambierà la copertura difensiva con l'inserimento di Di Lorenzo?. Chi garantirà il controllo del centrocampo con il nuovo schema?. Quale rischio corre la difesa lasciando spazio alle ripartenze del Bologna?. Perché la stabilità di Olivera è cruciale per il gruppo di Conte?.? In Breve Olivera cita due scudetti e una Supercoppa vinti in tre anni e mezzo.. McTominay e Lobotka gestiranno il centrocampo per garantire dinamismo e controllo.. Politano e Gutierrez agiranno sulle fasce per creare superiorità numerica.. Hojlund guiderà l'attacco insieme ad Alisson Santos e De Bruyne.. In vista del match casalingo contro il Bologna, Antonio Conte sta definendo gli ultimi dettagli tattici per la formazione che scenderà in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte sfida Bologna: test tattico con Di Lorenzo e difesa a tre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa?Tra le priorità del Milan in vista della prossima stagione c'è anche il rafforzamento della difesa, oltre che dell'attacco. Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Conte riabbraccia Di Lorenzo, scelte obbligate per ItalianoIl posticipo del lunedì alle ore 20:45 tra Napoli e Bologna chiuderà il palinsesto della giornata di Serie A. Argomenti più discussi: Napoli - Bologna, le probabili formazioni: pochi dubbi per Conte; Napoli-Bologna, dove vedere la partita in tv e in streaming; Scafatese, pareggio di prestigio contro il Napoli di Antonio Conte; Conte resta al Napoli? De Laurentiis detta 4 regole per trovare l’intesa.