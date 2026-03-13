Il Milan studia Gila | la sfida con la Lazio è un test di mercato Con lui salto di qualità in difesa?

Durante la partita tra Lazio e Milan di domenica, Mario Gila sarà sotto stretta osservazione. Il club rossonero sta valutando il suo rendimento come possibile rinforzo difensivo e il confronto con i biancocelesti rappresenta un momento chiave per il suo ruolo. La sfida tra le due squadre si preannuncia dunque come un banco di prova importante per il difensore spagnolo.

Tra le priorità del Milan in vista della prossima stagione c'è anche il rafforzamento della difesa, oltre che dell'attacco. Da tempo, infatti, il club rossonero segue con attenzione un giocatore della Serie A che piace parecchio alla parte sportiva. Parliamo di Mario Gila, difensore centrale della Lazio che negli ultimi due anni si è imposto come uno dei difensori più affidabili dell'intero campionato. Proprio per questo la prossima sfida tra Lazio e Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45, offrirà uno spunto interessante in chiave mercato. Arrivato in Italia dal Real Madrid proprio grazie all'attuale direttore sportivo del Milan Igli Tare, il difensore spagnolo ha compiuto una crescita costante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa? Articoli correlati Mercato Inter, la Lazio chiede 50 milioni per Gila. E sulla fascia sfida al NapoliBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Leggi anche: Milan, pressing su Gila: tra resistenza Lazio e incastri di mercato Approfondimenti e contenuti su Milan studia Temi più discussi: Allegri studia il Milan del futuro: più Gila di André; Da Gila ad André, il Milan studia i colpi per difesa e centrocampo: le ultime sul mercato rossonero; Dalla Spagna sicuri: Milan, Inter o Atletico Madrid? Svelato il club in pole position per Mario Gila; Tare spinge per Gila al Milan: Premier League e Liga interessati, aumenta la concorrenza per il centrale della Lazio. Milan, il colpo in difesa è doppio: Allegri non si accontenta di GilaIl punto della situazione in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere le mani su due centrali ... milanlive.it Il CorSport: Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di AndréCampo e mercato, una classifica che recita -7 dall'Inter e una programmazione futura da preparare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul Milan che ... milannews.it Il CorSport: "Allegri studia il suo Milan al Max, per il futuro più Gila di André" x.com Milan, in arrivo forze fresche dall'Argentina Tare studia un colpo per il "Futuro" di Alessandro Cascino https://www.calciostyle.com/calciomercato/milan-in-arrivo-forze-fresche-dallargentina-tare-studia-un-colpo-per-il-futuro/ - facebook.com facebook