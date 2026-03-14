Conte verso la conferma al Napoli fino alla stagione 2026 27

Antonio Conte è in procinto di essere confermato sulla panchina del Napoli fino alla stagione 202627. La società e l’allenatore stanno definendo gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto. La decisione arriva in un momento di consolidamento tra le parti, che sembrano intenzionate a continuare il percorso insieme. La conferma di Conte rappresenta un passo importante per il club.

Antonio Conte e il Napoli sembrano destinati a proseguire insieme ancora a lungo. Il progetto tecnico impostato dal club azzurro continua a ruotare attorno all’allenatore pugliese, considerato la figura centrale per il presente e per il futuro della squadra. Secondo quanto riferisce Il Mattino, la permanenza di Conte sulla panchina partenopea anche per la stagione 202627 viene ormai considerata una prospettiva concreta. La dirigenza ha già iniziato a lavorare alla pianificazione dei prossimi anni e il tecnico resta il punto di riferimento del progetto. La decisione finale resta comunque nelle mani del presidente Aurelio De Laurentiis, che negli anni ha sempre difeso con convinzione le proprie scelte tecniche. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte verso la conferma al Napoli fino alla stagione 2026/27 Articoli correlati Nanami Seki confermata in UYBA Volley Busto Arsizio fino alla stagione 2026/27Il ritorno di una delle palleggiatrici più richieste e affidabili del palcoscenico internazionale, Nanami Seki, è stato annunciato dalla UYBA Volley... Cremonese-Napoli, Conte verso la conferma dell’azzurro: resta in pole per partire dal 1?Il Napoli si prepara alla trasferta di Cremona senza stravolgere le proprie certezze. Proprio la partita contro il Napoli diede la svolta alla Juve di Antonio Conte Una selezione di notizie su Conte verso Temi più discussi: Napoli-Conte: un legame blindato verso il terzo capitolo; I dubbi di Conte e Di Francesco alla vigilia di Napoli-Lecce; Napoli-Lecce, Conte verso una scelta a sorpresa: un azzurro riposa? Le ultime – Rep; Centrosinistra, il dilemma del premier: Conte favorito ma la maggioranza non sceglierebbe nessuno. Futuro Conte, la permanenza è formalità e ADL può anche proporgli il rinnovoAntonio Conte verso la conferma sulla panchina del Napoli per la stagione 2026/27: il club azzurro pianifica già il futuro in vista del centenario. tuttonapoli.net Conte rinnova con il Napoli: la permanenza è formalitàAntonio Conte verso la conferma sulla panchina del Napoli per la stagione 2026/27: il club azzurro pianifica già il futuro in vista del centenario. tuttonapoli.net Sequenza: verso Catania con Conte Romeo Alex - facebook.com facebook #VeronaNapoli, #Anguissa verso il rientro La decisione di #Conte x.com