Un commento di Michele Criscitiello su Antonio Conte e sulla stagione del Napoli ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Criscitiello ha descritto il traguardo raggiunto come importante, lodando il lavoro dell’ex allenatore e i risultati della squadra. La sua dichiarazione ha acceso un dibattito pubblico, con opinioni diverse sulla fase attuale del club e sulla gestione tecnica.

Le parole di Michele Criscitiello su Antonio Conte e sul Napoli hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Durante un intervento a Sportitalia, il direttore sportivo e giornalista ha analizzato il percorso degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull’importanza della qualificazione alla prossima Champions League. Un tema che continua a dividere l’ambiente napoletano, tra chi pretende risultati immediati anche in Europa e chi invece considera positiva la stagione della squadra allenata da Antonio Conte. Criscitiello difende il lavoro di Conte. Nel suo intervento, Michele Criscitiello ha espresso una valutazione chiara sul percorso europeo del Napoli, senza però mettere in discussione il valore del lavoro svolto in campionato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, che elogio a Conte e alla stagione azzurra: “Grande traguardo raggiunto!”

“Conte, BASTA SCUSE! Il Napoli ha FALLITO la stagione”

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