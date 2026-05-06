La prossima settimana, il tecnico e il presidente del Napoli si incontreranno a Roma per discutere del futuro della guida tecnica della squadra. La riunione è stata confermata da fonti ufficiali, senza indicare una data precisa. Non sono stati forniti dettagli sui temi che verranno affrontati durante l'incontro o sulle decisioni che potrebbero essere prese. La questione riguarda il ruolo di allenatore per la prossima stagione.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno a Roma la prossima settimana per decidere il futuro della panchina del Napoli. Secondo Repubblica, il summit tra l’allenatore e il presidente azzurro affronterà direttamente la continuità progettuale nonostante il contratto valido fino al 2027. Conte-De Laureriis: l’incontro che decide tutto. L’appuntamento romano non è una formalità. De Laurentiis e Conte hanno già dimostrato di sapersi trovare: lo scorso maggio, dopo il trionfo scudettato, si sedettero intorno a un tavolo e trovarono gli accordi per proseguire insieme. Stavolta la discussione avrà un peso diverso. La stagione in corso...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte a Roma da De Laurentiis: quando si deciderà il futuro della panchina del Napoli

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