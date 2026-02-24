Guglionesi in rivolta | sindaco accusato di conflitto d’interessi

Guglionesi vive una crisi politica dopo che una petizione ha chi chiesto le dimissioni del sindaco Bartolomeo Antonacci, accusato di conflitto di interessi. La protesta nasce dalla percezione che il sindaco abbia favorito interessi personali in decisioni pubbliche. Centinaia di cittadini si sono riuniti in piazza per esprimere il loro dissenso e chiedere chiarezza. La situazione ha acceso un dibattito acceso tra residenti e amministratori locali. La tensione resta alta nella cittadina.

Guglionesi è al centro di una crisi politica senza precedenti. Una petizione popolare chiede le dimissioni del sindaco Bartolomeo Antonacci, accusato di incompatibilità morale e istituzionale. La mobilitazione, partita su Change.org, raccoglie firme per contestare il doppio ruolo del primo cittadino e le recenti manovre nell'Unione dei Comuni del Basso Biferno. L'iniziativa è promossa da Rifondazione Comunista, con Pasquale Sisto tra i primi firmatari. La petizione denuncia la permanenza di Antonacci alla presidenza della FinMolise, incarico considerato incompatibile con la carica di sindaco secondo un orientamento giuridico consolidato.