Un dipendente del municipio svolge attività in uno studio privato, lavorando per quest'ultimo nello stesso giorno in cui si trova negli uffici pubblici. La mattina si trova alla scrivania del municipio, mentre nel pomeriggio presenta pratiche presso gli stessi uffici comunali. La questione riguarda il possibile conflitto di interessi legato alle sue attività private e pubbliche. La situazione è al centro di attenzione per le implicazioni legali e amministrative coinvolte.

Mattina dietro la scrivania del municipio, pomeriggio in uno studio privato che presenta le pratiche proprio a quegli stessi uffici. È un presunto cortocircuito burocratico quello che sta agitando San Giovanni, dove l’opposizione ha tolto il velo a un potenziale caso di conflitto d’interessi. Nel mirino c’è il settore lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata: secondo alcune segnalazioni, una dipendente comunale manterrebbe collaborazioni continuative con studi tecnici di San Giovanni, finendo per far incrociare inevitabilmente l’attività amministrativa pubblica con gli affari privati. "Il dipendente pubblico ha un ruolo estremamente delicato e l’obbligo di essere indipendente e fedele all’ente di appartenenza – spiega la consigliera Claudia Montanari, di San Giovanni Viva – In questo modo l’imparzialità viene meno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Conflitto di interessi in municipio, dipendente lavora per studio privato"

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