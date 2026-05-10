Durante un’intervista recente, il CEO di una nota azienda tecnologica ha ammesso che molti giovani della Generazione Z si affidano spesso a ChatGPT prima di prendere decisioni rilevanti. La dichiarazione evidenzia come l’uso di strumenti digitali stia influenzando il modo in cui i giovani approcciano scelte personali e quotidiane. La confessione ha attirato l’attenzione di esperti e osservatori del settore tecnologico.

Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Sam Altman confessa: la maggior parte della Gen Z non prende decisioni importanti senza consultare ChatGPT. La rivelazione arriva dal CEO di OpenAI durante l’evento AI Ascent di Sequoia Capital a maggio 2025, e la notizia sorprende per la profondità dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana dei giovani americani. Chi è Sam Altman e cosa ha detto sulla Gen Z. Samuel Harris Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha discusso durante una conferenza presso Sequoia Capital delle abitudini generazionali nel rapporto con ChatGPT. La sua dichiarazione è netta: “Non prendono davvero decisioni di vita senza chiedere a ChatGPT cosa dovrebbero fare”.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Confessione Sam Altman: la Gen Z non decide più senza ChatGPT

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