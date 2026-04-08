Sam Altman, noto come rappresentante di OpenAI, si trova al centro di un’indagine che riguarda presunte manipolazioni e collegamenti a decessi attribuiti all’uso di ChatGPT. Le accuse sollevano dubbi sulla sua condotta e sulla gestione dell’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’analisi più ampia sulle implicazioni etiche e sulla responsabilità delle tecnologie emergenti.

Sam Altman, il volto pubblico di OpenAI, è al centro di una ricostruzione che ne mette in discussione l’integrità morale e la capacità di gestire l’Intelligenza Artificiale Generale. L’analisi emerge da un lavoro investigativo basato su centinaia di interviste e documenti riservati. Il profilo del leader della Silicon Valley viene delineato come quello di un manipolatore capace di distorcere i fatti per ottenere potere. Questa immagine emerge non da avversari esterni, ma da chi ha lavorato a stretto contatto con lui per anni. I rischi legati alla sua gestione sono già concreti: OpenAI affronta attualmente sette procedimenti legali per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sam Altman: tra accuse di manipolazione e morti per ChatGPT

Il ritratto di Sam Altman, e l’epoca che preferisce i riassuntini alle ideeKaren Hao compare una volta, in una parentesi a proposito della sorella probabilmente matta che ha accusato il fratello plutocrate d’averla molestata...

Leggi anche: L’ennesima gaffe di Sam Altman: ringrazia gli sviluppatori mentre li trasforma in un necrologio

OpenAI Faces Lawsuits: ChatGPT & Mental Health Crisis

Temi più discussi: AI. OpenAI invita California e Delaware ad indagare Elon Musk; Quasi sociopatico: Sam Altman visto dal New Yorker. Nessuno si fida del CEO di OpenAI; Inchiesta del New Yorker su Sam Altman, 'ci si può fidare?'; Orbán a reti unificate, chi si fida di Altman, bandire Kanye West, gli italiani inattivi.

Sam Altman ritratto dal New Yorker come leader controverso, dubbi crescenti sulla guida di OpenAIOpenAI nella tempesta: accuse a Sam Altman e rischi per l’IPO Chi: il CEO di OpenAI Sam Altman, descritto da decine di ex colleghi come figura poco af ... assodigitale.it

Ci si può fidare di Sam Altman? E’ un sociopatico con il dito sul pulsante, farebbe qualsiasi cosa. Mente e non si preoccupa delle conseguenze: l’inchiesta del New ...Il New Yorker svela il lato oscuro del CEO di OpenAI tra bugie, manipolazioni e ambizioni sfrenate. Un ritratto inquietante. ilfattoquotidiano.it

Due dirigenti di #OpenAI si prendono un congedo medico innescando un terremoto nella leadership. Intanto, alcune rivelazioni scomode descrivono Sam Altman come un bugiardo sociopatico che non vive nel mondo reale. L'articolo di @_giulialfieri x.com

Il libro che è passato dalle mani di Sam Altman, Elon Musk, Tim Cook e i CEO delle più grandi aziende AI e Tech del mondo. Perché chi lancia prodotti da miliardi di dollari sa che il prelancio decide tutto. Ho scritto "Lanciare AI Senza Errori" dopo aver analizza - facebook.com facebook