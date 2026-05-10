Confermata la condanna a Tolonese | da sorvegliato speciale fu sorpreso in auto in un altro comune

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 66 anni di Foggia, confermando la condanna già inflitta nei gradi precedenti. L’uomo, sorvegliato speciale, era stato sorpreso in auto in un comune diverso da quello di residenza. La decisione riguarda una violazione delle norme legate alla sorveglianza speciale. La sentenza definitiva mette fine al procedimento giudiziario iniziato in passato.

La settima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Raffaele Tolonese, 66enne di Foggia esponente di spicco della Società, confermando in via definitiva la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio per la violazione degli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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