Conferenza stampa Spalletti post Juve Como | Fino all’ultimo giorno non abbasso di un millimetro il mio pensiero nei loro confronti Preoccupato se non sanno riconoscere chi sono e cosa possono fare

Luciano Spalletti esprime forte sicurezza sulla sua squadra, sostenendo di non aver mai cambiato idea sui propri giocatori. La causa risiede nelle prestazioni recenti, che secondo lui dimostrano il valore del gruppo. Durante la conferenza stampa, il tecnico critica alcune reazioni del team, evidenziando come la squadra possa migliorare. Spalletti si dice preoccupato se i giocatori non riconoscono ancora le proprie potenzialità e il loro ruolo in campo. L’allenatore guarda avanti, concentrato sulla prossima sfida.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Como: le sue dichiarazioni dopo il match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Como, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526. NESSUNA REAZIONE DOPO LO SVANTAGGIO – «La reazione c’è stata però poi loro hanno usato la loro qualità. Era un po’ quello che dicevamo ieri in conferenza. Noi dobbiamo essere più bravi a tenere palla, perché loro sono bravi a portarti in giro e se forzi le situazioni sei in difficoltà. Loro sanno fare questo. Poi se ci metti che ogni volta che riprendi palla sbagli i passaggi, ti capita l’occasione e non la pareggi, diventa una somma di momenti che ti sei creato la difficoltà e poi perdi di autostima, fiducia, ti entra quella pressione addosso che ti condiziona perché succede così, è involontario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti post Juve Como: le sue dichiarazioniLuciano Spalletti ha commentato la vittoria del suo Como contro la Juventus, attribuendo il risultato alla determinazione della squadra.

Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia: «Nei momenti veri è importante fare le scelte vere. Siamo spappolati dal dispiacere perché la partita l’avevamo fatta»Dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa visibilmente deluso.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.