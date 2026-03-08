Conferenza stampa Cambiaso post Juve Pisa | Fischi? Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere la pressione Son fortunato a essere qui

Dopo la partita tra Juventus e Pisa, Cambiaso ha partecipato a una conferenza stampa durante la quale ha commentato i fischi ricevuti e la sua esperienza nel campionato di Serie A 202526. Ha detto di essere pagato per giocare a questi livelli e per affrontare la pressione, e ha espresso gratitudine per l’opportunità di essere nel massimo campionato italiano.

