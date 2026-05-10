Conferenza stampa Cheddira post Lecce Juve | Di Gregorio ha fatto un miracolo sul mio tiro

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, il giocatore del Lecce ha partecipato a una conferenza stampa per commentare la sua prestazione e il risultato. Durante l'incontro, ha ricordato un intervento decisivo del portiere avversario su un suo tiro, definendolo un miracolo. Le sue parole si sono concentrate sulle azioni chiave del match e sul momento specifico in cui il portiere ha parato il suo tentativo.

Conferenza stampa Cheddira post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202526. Cheddira ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce Juve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. MANCATO SOLO IL GOL – «Nonostante il gol all’inizio abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo avuto un buon atteggiamento. Di Gregorio ha fatto un miracolo sul mio tiro. Accettiamo il verdetto del campo, nonostante l’ottima prova». GOL CONTRO IL PISA – «Mi ha dato una grande carica, voglio portarmi questa fiducia nelle prossime gare per portare questo popolo e questa squadra all’obiettivo finale». COSA SERVE PER LA SALVEZZA – «L’atteggiamento, dobbiamo limare quei piccoli dettagli che non ci portano il risultato pieno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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