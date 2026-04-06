Dopo la partita della 31ª giornata di Serie A, il difensore del Genoa ha tenuto una conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra e l’esito dell’incontro contro la Juventus. Ha sottolineato che il risultato rappresenta un segnale importante per il gruppo e ha elogiato le qualità del portiere avversario, definendolo “straordinario”. Ha anche commentato l’esperienza negativa in Nazionale, definendola una batosta.

di Marco Baridon Conferenza stampa Cambiaso post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Andrea Cambiaso parla in conferenza stampa dopo Juve Genoa, match valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. SEGNALE AL CAMPIONATO – «Una vittoria importante considerando i risultati di Como e Roma, è stato un segnale per noi stessi. Era una partita da vincere. Siamo stati bravi». DI GREGORIO – «L’ho visto benissimo, Michele è straordinario. L’ho sempre visto bene, sono strafelice per lui, oggi ci ha fatto vincere una partita importante. È stato bravissimo per l’atteggiamento avuto, è sempre stato sul pezzo e oggi lo ha dimostrato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Cambiaso post Juve Genoa: «Segnale per noi stessi, Di Gregorio è straordinario. In Nazionale è stata una batosta»

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