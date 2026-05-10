Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità nella regione Osce saluto di Fontana

Durante una conferenza interparlamentare dedicata alla lotta alla criminalità nella regione Osce, un rappresentante ha rivolto un saluto ai partecipanti. L’evento ha visto coinvolti parlamentari provenienti da diverse nazioni, con discussioni focalizzate sulla cooperazione internazionale e sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata. La conferenza si è svolta in continuità con l’edizione precedente, con l’obiettivo di approfondire le tematiche di sicurezza e di rafforzare i rapporti tra i paesi coinvolti.

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ROMA – In continuità con la prima edizione della Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce, che si è svolta presso la Camera dei Deputati il 5 e 6 giugno 2025, la Delegazione italiana della Conferenza ospita la seconda edizione il 14 e 15 maggio nella Sala della Regina. L’iniziativa quest’anno intende concentrarsi sul tema del contrasto al traffico di stupefacenti ed è articolata in tre sessioni. Giovedì 14 maggio alle ore 11.30, in apertura della sessione inaugurale, si prevede il saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana (foto), e del Presidente della Delegazione italiana, Eugenio Zoffili.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità nella regione Osce, saluto di Fontana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conferenza interparlamentare Implementing AI in parliaments, indirizzo di saluto di AscaniROMA – Nell’ambito delle iniziative di cooperazione amministrativa, la Camera dei Deputati ospiterà, il 13, 14 e 15 maggio prossimi, presso l’Aula... Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: atto vile e inaccettabileTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media... Argomenti più discussi: Camera: Conferenza interparlamentare su lotta a criminalità regione OSCE; CAMERA DEI DEPUTATI: LA 2ª CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA CRIMINALITÀ NELLA REGIONE OSCE, IL CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AL CENTRO DEI LAVORI; Conferenza interparlamentare Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together - 13-15 maggio Aula dei Gruppi parlamentari - Indirizzo di saluto di Ascani; Stretto Hormuz, audizione Tajani e Crosetto - Mercoledì alle 8.15 diretta canale satellitare e webtv, anche con lis.