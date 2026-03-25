Valditara sulla prof accoltellata a Trescore | subito misure contro criminalità giovanile Fontana | atto vile e inaccettabile

Questa mattina, una docente è stata accoltellata all’interno di una scuola media a Trescore Balneario, un comune della Bergamasca con meno di 10.000 abitanti. Le autorità hanno condannato l’episodio definendolo un atto vile e inaccettabile. Il ministro dell’istruzione ha annunciato immediatamente misure volte a contrastare la criminalità giovanile, mentre il presidente della regione ha espresso solidarietà.

Trescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media di Trescore Balneario, comune di meno di 10mila abitanti della Val Cavallina, in provincia di Bergamo. Un ragazzino di 13 anni ha accoltellato una professoressa di 57 anni, ferendola gravemente. Per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara “quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l'Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente”. Valditara: “Subito nuove norme”. "Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola – ha detto il ministro -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: atto vile e inaccettabile Articoli correlati Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. I presidi: segnale allarmanteTrescore Balnerario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Choc nella Bergamasca per quanto accaduto questa mattina, mercoledì 25 marzo, presso una scuola media... Prof accoltellata alla gola, Valditara: ‘urgenti norme contro criminalità giovanile’È arrivato davanti alla sua scuola, a Trescore Balneario nella Bergamasca, indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valditara sulla prof accoltellata a... Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: fatto sconvolgente, subito misure severe. I presidi: segnale allarmanteBergamo, una docente delle scuole medie è stata ferita gravemente da un ragazzino di 13 anni. Il ministro: approvare subito norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile. Anp: ... ilgiorno.it Studente di terza media accoltella una prof fuori scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne, Valditare: subito norme anti coltelliUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it