Condò non ha dubbi su Lecce Juve | È una di quelle gare che ti fanno intravedere il potenziale di cui spesso parla Spalletti
Condò analizza la partita tra Lecce e Juventus, evidenziando come la squadra bianconera abbia dominato nel primo tempo, mentre nella ripresa ha mostrato alcune lacune. La vittoria della Juventus si è concretizzata grazie a una prestazione complessiva che ha messo in luce le qualità offensive e difensive della formazione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai bianconeri, che ora guardano avanti con fiducia.
di Luca Fioretti Condò analizza la vittoria dei bianconeri sul campo del Lecce sottolineando l’ottimo primo tempo e le amnesie mostrate nella ripresa. Paolo Condò, noto giornalista degli studi di Sky Sport, ha commentato con estrema lucidità la prestazione offerta dalla Juventus nel vittorioso match esterno contro il Lecce. La sfida, terminata con il punteggio di 0-1, ha mostrato diverse facce della formazione guidata da Spalletti. Secondo l’opinionista, i bianconeri hanno espresso un calcio di altissimo livello durante la prima frazione di gioco, dominando letteralmente il campo. Nonostante il vantaggio minimo, la produzione offensiva è stata notevole, portando anche alla realizzazione di 2 reti successivamente annullate per piccoli fuori gioco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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