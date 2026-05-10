Condò non ha dubbi su Lecce Juve | È una di quelle gare che ti fanno intravedere il potenziale di cui spesso parla Spalletti

Condò analizza la partita tra Lecce e Juventus, evidenziando come la squadra bianconera abbia dominato nel primo tempo, mentre nella ripresa ha mostrato alcune lacune. La vittoria della Juventus si è concretizzata grazie a una prestazione complessiva che ha messo in luce le qualità offensive e difensive della formazione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai bianconeri, che ora guardano avanti con fiducia.

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