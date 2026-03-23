Caressa così sulle scelte offensive di Spalletti nell’ultimo pareggio casalingo che ridisegnano le gerarchie in attacco: cosa ha detto. La Juventus continua a far discutere gli addetti ai lavori dopo il deludente 1-1 maturato sul campo contro il Sassuolo. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha analizzato le precise scelte di Luciano Spalletti maturate nei 90 minuti. Le sostituzioni del tecnico hanno destato immensa curiosità, aprendo a intriganti letture sulle mutevoli gerarchie del gruppo. L’esclusione di alcuni elementi a favore di altri traccia un solco evidente sulle preferenze per conquistare i tanto desiderati tre punti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CARESSA – « La Juve ha 2 nuovi attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caressa non ha dubbi: «C’è stata una mossa di Spalletti durante Juve Sassuolo che mi sembra abbastanza eloquente»

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