Condannato per maltrattamenti il giudice lo scarcera

Un uomo di 51 anni, condannato a quasi cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato recentemente scarcerato. La condanna, emessa dopo un procedimento giudiziario, si riferisce a comportamenti nei confronti dei membri della propria famiglia, inclusi i figli minori. Nonostante la sentenza, il giudice ha disposto l’affidamento in prova, consentendo all’uomo di tornare in libertà sotto determinate condizioni.

Affidamento in prova per un 51enne di Santa Maria a Vico condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza dei figli minori. Lo ha deciso il magistrato di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e disposto la.🔗 Leggi su Casertanews.it

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