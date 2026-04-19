Furti rapine e violazione ripetuta delle misure cautelari | uomo condannato a 5 anni di reclusione

Nella mattinata di sabato 18, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un uomo di 63 anni proveniente dalla provincia di Napoli. L’uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione per una serie di reati che includono furti e rapine, oltre alla ripetuta violazione delle misure cautelari a suo carico. Le autorità avevano già emesso provvedimenti restrittivi che sono stati più volte disattesi dall’individuo.

Nella giornata di sabato 18, i carabinieri di Bondeno hanno un 63enne originario della provincia di Napoli. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un cumulo di pene, in quanto l’uomo è stato destinatario di diverse condanne definitive per una serie di reati gravi contro il patrimonio, tra cui.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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