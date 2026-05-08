Da Bach al Musical | trenta giovani musicisti a Sirolo ospiti della FORM

Domenica 10 maggio alle 18 si terrà l’ultimo concerto della stagione sinfonica al Teatro Cortesi di Sirolo, con l’evento intitolato Gli Ospiti della FORM. Trenta giovani musicisti saranno protagonisti della serata, che spazierà da brani di Bach fino a composizioni di musical. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta la conclusione di un ciclo di concerti organizzato dall’ensemble FORM.

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Ultimo appuntamento di stagione sinfonica, domenica 10 maggio al Teatro Cortesi di Sirolo, alle ore 18 con Gli Ospiti della FORM. Sarà un viaggio musicale che attraversa secoli ed emozioni, dal rigore luminoso del barocco fino alla potenza evocativa del musical e delle colonne sonore: l’Orchestra.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sal Da Vinci: 45 musicisti e ospiti d’élite a NapoliLa televisione italiana accoglie stasera un evento musicale di grande respiro che mette in scena la tradizione napoletana e i successi nazionali. Al via LazioSound 2026, programma per supportare giovani musicistiInizia il conto alla rovescia per la VI edizione di LAZIOSound - il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio nato per supportare i... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tela sonora. Musica e pittura a Capodimonte. 5 appuntamenti dall'8 maggio al 5 giugno 2026; Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 4 al 10 maggio; IUC, al via l’ottava edizione di Organizzando; A Parma Boccaccio & Bach. Novelle dal Decameron tra parole e musica. L'organo da Bach al Romanticismo apre rassegna di concerti a RomaLa rassegna si apre mercoledì 6 maggio (ore 20) con Efisio Aresu che presenta Da ''Bach al Romanticismo: forme e linguaggi dell'organo'' è il titolo del concerto del musicista Efisio Aresu che apre il ... ansa.it Romaeuropa da Bach al CommodoreIniziamo con Robert Henke, grazie al quale gli strumenti d’epoca – ormai una costante nelle esecuzioni del repertorio antico – sono incredibilmente entrati anche nel mondo della musica elettronica. giornaledellamusica.it BACH, DANTE E IL SILENZIO DEGLI IGNAVI - facebook.com facebook