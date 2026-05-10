Concorsi lampo al centro dello scontro politico | il Movimento Giovane attacca l’amministrazione

A Castel Morrone si riaccende il dibattito politico sui cosiddetti “concorsi lampo” organizzati dal Comune. Il Movimento Giovane ha criticato l’amministrazione per la rapidità con cui sono stati svolti alcuni concorsi pubblici, suscitando nuove tensioni tra le forze politiche locali. La polemica riguarda la trasparenza e i tempi delle procedure, che sono al centro delle discussioni tra i diversi gruppi politici della cittadina campana.

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