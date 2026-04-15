Messina scontro politico | il centrodestra attacca Pergolizzi

La scena politica di Messina è al centro di una forte polemica tra le forze di centrodestra e l’amministrazione comunale. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio Comunale, che hanno scatenato reazioni e critiche da parte degli esponenti dell’opposizione. La vicenda si inserisce in un momento di tensione legato alle prossime elezioni e alle dinamiche interne alla città.

La politica messinese si trova nel mezzo di una violenta collisione tra gestione amministrativa e competizione elettorale, a seguito delle recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi. Al centro della polemica c’è la comunicazione relativa allo scorrimento della graduatoria dei componenti della Polizia Municipale, un tema che ha innescato una reazione durissima da parte della coalizione di centrodestra, la quale accusa il vertice dell’istituzione cittadina di aver utilizzato canali ufficiali per fini strettamente personali e politici in vista delle consultazioni previste per i giorni 24 e 25 maggio. Il fronte del centrodestra contro l’uso istituzionale dei canali comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, scontro politico: il centrodestra attacca Pergolizzi Notizie correlate Messina: Scontro politico infuocato, Siracusano attacca, PergolizziMessina al centro del dibattito politico: la replica di Pergolizzi alle accuse di Siracusano Messina è al centro di un acceso confronto politico in... Messina, Lo Giudice attacca il centrodestra: “Polemiche vuoteLa campagna elettorale per la guida del Comune di Messina si è accesa ulteriormente dopo le recenti dichiarazioni di Danilo Lo Giudice, il quale ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cantieri infiniti e scontro politico: Scurria accusa, dalla conferenza replica indiretta di De Luca: Sciacallaggio; VIDEO Messina. Conti del Comune nel mirino della Corte, Scurria a Basile: Tante incongruenze, serve un’operazione verità; Messina, piano di riequilibrio e Corte: scontro tra Scurria e Basile; Messina, scontro Scurria-Basile sui chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti: confronto pubblico al centro della polemica. Le elezioni a Messina e il fattore p: dal piano di riequilibrio al ponte sullo StrettoAd accendere la campagna elettorale delle amministrative il tema dei conti al Comune, senza dimenticare sullo sfondo la grande opera da Tempostretto.it ... msn.com Messina, piano di riequilibrio e Corte: scontro tra Scurria e Basilel candidato del Centrodestra convoca una conferenza stampa dopo la richiesta dei chiarimenti dei giudici contabili e sfida al confronto l’avversario. Il sindaco uscente: «Lo faremo, sui fatti e non ... messina.gazzettadelsud.it Ginnastica: a Messina le ginnaste della Diavoli Rossi vincono ancora #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook