L'edizione 2026 del Fuorisalone si è conclusa con oltre 500.000 persone che hanno partecipato agli oltre 1.100 eventi organizzati in diverse zone della città. La manifestazione si svolge durante la settimana del Salone del Mobile e attrae visitatori provenienti da tutto il mondo, coinvolgendo esposizioni, installazioni e incontri. La manifestazione rappresenta uno dei momenti più importanti nel calendario degli eventi di design e arredamento.

Milano, 26 aprile 2026 – Tempo di bilanci per la Design Week. Si chiude con un'affluenza di oltre 500mila visitatori l'edizione 2026 del Fuorisalone, l'appuntamento in città che si tiene nella settimana del Salone del Mobile. Sono stati oltre 1.100 gli eventi presenti nella guida ufficiale di Fuorisalone.it, su più di 1.300 eventi complessivi in città. Brera cuore pulsante. Il Brera Design District si conferma punto di riferimento della manifestazione con 320 eventi, distribuiti tra 217 showroom permanenti e numerose location. Al Distretto di Brera si affiancano le zone di Tortona, Durini, 5Vie, Isola e Porta Venezia, insieme a destinazioni indipendenti di crescente rilevanza come Alcova, MoscaPartners Variations e Convey, oltre a numerose installazioni diffuse tra architetture inedite, palazzi storici, cortili e spazi temporanei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in città

Notizie correlate

Approvato il calendario 2026 delle fiere e dei mercati: "Eventi molto attesi da cesenati e visitatori della città"“Con l’approvazione del calendario 2026 – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso...

Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e DropcityOltre 319mila visitatori attesi, un indotto di 255 milioni di euro e una città trasformata in una mostra a cielo aperto.

Contenuti utili per approfondire

Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in cittàIl Brera Design District si conferma punto di riferimento della manifestazione con 320 eventi, distribuiti tra 217 showroom permanenti e numerose location ... ilgiorno.it

Per gli eventi del Fuorisalone di Milano oltre 500mila visitatoriSi chiude con un'affluenza di oltre 500mila visitatori l'edizione 2026 del Fuorisalone, l'appuntamento in città che si tiene nella settimana del Salone del Mobile. Sono stati oltre 1.100 gli eventi pr ... ansa.it