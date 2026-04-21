Gatto Panceri al Greppi | Vivo per lei nacque qui vicino

Venerdì 17 aprile, nell'aula magna dell'istituto "Alessandro Greppi" di Monticello Brianza, l'ora di lezione si è trasformata in qualcos'altro. Gatto Panceri – cantautore, compositore, autore di testi che hanno segnato la musica italiana – ha preso posto di fronte agli studenti, ha raccontato la.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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