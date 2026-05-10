con noi si completa questo campo largo

Progetto Riformista – Una nuova storia: è la lista che esprime la candidata sindaca, Angelica Malvatani e che, stando alle parole di Gaetano Massucci (Italia Viva) nasce "per dare completezza al ‘campo largo’ del centrosinistra, riequilibrando la coalizione. Siamo riusciti a trovare persone adatte a rappresentare il nostro ruolo nella coalizione". Una lista che unisce il coraggio di ‘sognare’ una Fermo migliore, alla concretezza necessaria per evolvere in una città dalla storia gloriosa, come illustra il capolista, Licio Livini che pensa a "una Fermo inclusiva, solidale, una cittadella del futuro soprattutto per i giovani e accessibile. Abbiamo bisogno di gente che mette in pratica la nostra visione – dice -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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