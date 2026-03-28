Il movimento politico di centro ha dichiarato di rispettare il dibattito interno al Partito democratico. Durante il congresso provinciale del Pd, esponenti del campo largo hanno espresso l’intenzione di avviare una nuova fase politica. La formazione si considera il principale traino sia a livello politico che numerico della coalizione di centrosinistra. La discussione riguarda l’orientamento e le strategie future del partito di maggioranza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Partito democratico. Al loro congresso provinciale abbiamo manifestato la volontà politica di inaugurare una nuova stagione. Prendiamo atto, anche dai resoconti apparsi sui media, che la lunga, e miope, stagione dei veti assoluti e degli insulti è tramontata. E ne hanno preso atto anche i più testardamente riottosi in questa direzione, non certo efficace per il Pd. Altra cosa è il ragionamento sulle cariche politiche future. Avendo partecipato, da 50 anni a questa parte, a innumerevoli coalizioni politiche, a tutti i livelli, il nostro leader Clemente Mastella ha contezza diremo perfetta e completa delle dinamiche e delle logiche che fondano e fanno vivere le coalizioni tra più soggetti politici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo, Noi di Centro: “Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Pd, noi traino politico e numerico della coalizione”

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