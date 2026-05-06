Il Comune chiude la comunità Santiago

Da ilrestodelcarlino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cento ha deciso di chiudere la comunità educativa di Renazzo, a causa di una serie di circostanze che hanno portato alla sospensione delle attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’interruzione immediata delle operazioni all’interno della struttura. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta né sui tempi previsti per eventuali riaperture.

Una serie di circostanze hanno portato il Comune di Cento a interrompere l’attività della comunità educativa di Renazzo. "Abbiamo revocato l’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa per minori Santiago di Renazzo, gestita dalla cooperativa sociale Triskele – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi, spiegando i motivi –. È una decisione assunta a tutela dei minori ospiti, dopo che la Commissione regionale di esperti ha accertato l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dopo che l’incendio del 29 aprile ha reso l’immobile completamente inagibile. I ragazzi sono stati messi subito in sicurezza e ricollocati d’intesa con gli enti affidatari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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