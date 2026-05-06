Il Comune chiude la comunità Santiago

Il Comune di Cento ha deciso di chiudere la comunità educativa di Renazzo, a causa di una serie di circostanze che hanno portato alla sospensione delle attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’interruzione immediata delle operazioni all’interno della struttura. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta né sui tempi previsti per eventuali riaperture.

Una serie di circostanze hanno portato il Comune di Cento a interrompere l’attività della comunità educativa di Renazzo. "Abbiamo revocato l’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa per minori Santiago di Renazzo, gestita dalla cooperativa sociale Triskele – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi, spiegando i motivi –. È una decisione assunta a tutela dei minori ospiti, dopo che la Commissione regionale di esperti ha accertato l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dopo che l’incendio del 29 aprile ha reso l’immobile completamente inagibile. I ragazzi sono stati messi subito in sicurezza e ricollocati d’intesa con gli enti affidatari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune chiude la comunità Santiago Notizie correlate Leggi anche: Gravi carenze: il Comune chiude una comunità per anziani Leggi anche: Europa League, Brann-Bologna 0-1: la chiude Santiago Castro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Parcheggio interrato San Zeno, il Comune chiude la vertenza: si prepara la riapertura definitiva; Parcheggio San Zeno, il Comune chiude la vertenza: accordo da 1,8 milioni di euro; Parcheggio San Zeno, il Comune chiude la vertenza con 1,8 milioni di euro; Il Comune chiude la comunità Santiago. Ex Agip, il Comune di Lecce chiude il caso del pignoramento: debito estinto e confermata gestione alla Pro LocoUn tentativo di sgombrare il campo da uno degli elementi più duramente contestati dalla minoranza nelle commissioni di controllo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Chiuse la circoscrizione e la biblioteca di Santa Lucia, il Comune non investe nei quartieriDa mesi, l’amministrazione comunale sembra aver rinunciato a investire realmente sui quartieri e, in particolare, sulla Borgata. La chiusura della Circoscrizione Santa Lucia e della Biblioteca comuna ... siracusaoggi.it Parcheggio San Zeno, il Comune chiude la vertenza con 1,8 milioni di euro - facebook.com facebook