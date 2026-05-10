Comunali | presentati i candidati di Reset e Svolta tra entusiasmo competenze e proposte
Nella sede di corso Garibaldi 300, di fronte a piazza Camagna, si è svolta la presentazione dei candidati delle liste civiche Reset e La Svolta. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone e si è concentrato sulla presentazione delle proposte e delle competenze dei candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia. Le elezioni comunali di Reggio Calabria sono previste per il 24 e 25 maggio.
Si è tenuta nella sede di corso Garibaldi 300, di fronte piazza Camagna, la presentazione dei candidati delle liste civiche Reset e La Svolta, a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio.Un’iniziativa partecipata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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