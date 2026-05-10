Comunali | presentati i candidati di Reset e Svolta tra entusiasmo competenze e proposte

Nella sede di corso Garibaldi 300, di fronte a piazza Camagna, si è svolta la presentazione dei candidati delle liste civiche Reset e La Svolta. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone e si è concentrato sulla presentazione delle proposte e delle competenze dei candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia. Le elezioni comunali di Reggio Calabria sono previste per il 24 e 25 maggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui