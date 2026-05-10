Reggio Calabria | Battaglia presenta le liste Reset e La Svolta

? Domande chiave Chi sono i 64 candidati scelti per le liste Reset e La Svolta?. Perché Mimmo Battaglia accusa il Governo centrale di bloccare i fondi?. Come influirà il superamento del piano di riequilibrio sulle tasche dei cittadini?. Chi ha causato il declino economico che la coalizione deve ora affrontare?.? In Breve Giuseppe Falcomatà e Carmelo Romeo presentano 64 candidati delle liste Reset e La Svolta.. Carmelo Romeo e Giovanni Latella difendono il piano di riequilibrio finanziario comunale.. Mimmo Battaglia denuncia il blocco dei fondi nazionali per le aziende di Reggio Calabria.. L'evento si è svolto domenica 10 maggio 2026 presso il Corso Garibaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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