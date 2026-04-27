Comunali primo confronto tra i candidati sindaci tra proposte per le imprese e qualche scintilla

Nella città di Reggio Calabria si è svolto il primo confronto pubblico tra i quattro candidati sindaci, nel quale sono stati affrontati temi come imprese, tessuto produttivo, economia e turismo. L'evento ha segnato l'inizio della campagna elettorale ufficiale, dopo il deposito delle liste, e ha visto alcune divergenze tra i partecipanti, senza però mancare momenti di dialogo tra i candidati.

Imprese, tessuto produttivo, economia e turismo sono i temi sui quali sono stati interpellati i quattro candidati sindaci di Reggio Calabria nel primo confronto pubblico a campagna elettorale ufficialmente aperta, dopo il deposito delle liste. L'iniziativa in corso nel cineteatro Odeon è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati Leggi anche: Pozzuoli, confronto su imprese e lavoro: focus sulla Legge di Bilancio 2026 tra istituzioni, sindaci e professionisti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio in Comune: primo confronto tra Regione e amministratori locali; Al Centro culturale islamico il primo confronto diretto tra i candidati sindaco; Beni confiscati, il Comune apre il dialogo con il territorio nei processi di gestione e valorizzazione, ascoltati i soggetti gestori; Innovazione a Genova, Nova Connect svela la roadmap per il 2026. Sanremo 2027, primo atto. Rai e Comune a confronto sul Festival di De MartinoSanremo – Rai e Comune di nuovo al tavolo per parlare di eventi e di Festival 2027, il primo affidato a Stefano De Martino, attorno al quale si concentrano già alcuni rumor sul cast principale: da una ... ilsecoloxix.it Elezioni comunali, il confronto tra Martella e Venturini: «La nostra sfida»1 Riaprire il Comune, restituirlo alla città, rifondare le Municipalità con risorse, poteri e personale, dando un nuovo ruolo a Forum e Consulte. Insomma: ridare alla città un Sindaco, non un padrone ... ilgazzettino.it Tredici consiglieri comunali si dimettono davanti al notaio: sciolto il Consiglio e fine anticipata anche per la presidenza della Provincia - facebook.com facebook