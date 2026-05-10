Comunali il M5S presenta i suoi candidati | Pronti a lavorare per Reggio Calabria

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente i candidati per le elezioni comunali di Reggio Calabria e per le circoscrizioni della città. La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio, nel corso di un evento pubblico. I rappresentanti del movimento hanno dichiarato di essere pronti a impegnarsi per la gestione amministrativa del territorio. La lista dei candidati comprende uomini e donne provenienti da diversi ambiti della società locale.

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