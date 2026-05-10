Comunali il M5S presenta i suoi candidati | Pronti a lavorare per Reggio Calabria
Il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente i candidati per le elezioni comunali di Reggio Calabria e per le circoscrizioni della città. La presentazione è avvenuta ieri pomeriggio, nel corso di un evento pubblico. I rappresentanti del movimento hanno dichiarato di essere pronti a impegnarsi per la gestione amministrativa del territorio. La lista dei candidati comprende uomini e donne provenienti da diversi ambiti della società locale.
Ieri pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha presentato ufficialmente i candidati per il Comune e le circoscrizioni di Reggio Calabria. "Una serata di confronto, visione e grande partecipazione politica", come si legge in un post sui social.I protagonisti della squadra sono: avv. Carmelo Malara, prof.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Appuntamento elettorale, il M5S presenta i candidati alle elezioni comunaliIl Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria vi invita alla conferenza stampa di presentazione dei propri candidati inseriti nella lista civica...
Reggio, il M5S presenta i candidati della lista Battaglia sindaco? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare il consiglio comunale? Come si divideranno i candidati tra centro e zona nord? Quali...