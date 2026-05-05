Reggio il M5S presenta i candidati della lista Battaglia sindaco

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato i candidati della lista per le prossime amministrative. Sono stati presentati professionisti scelti per concorrere alla guida del consiglio comunale, con una distribuzione tra centro e zona nord della città. La lista comprende diversi nomi che rappresentano le diverse aree e interessi della comunità locale. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore, con i candidati che hanno illustrato le proprie motivazioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare il consiglio comunale?. Come si divideranno i candidati tra centro e zona nord?. Quali figure politiche nazionali parteciperanno alla presentazione in via Melacrino?. Cosa cambierà per i quartieri con la strategia di Attinà e Tripodi?.? In Breve Presentazione candidati sabato 9 maggio alle 17:30 in via Giuseppe Melacrino 10A.. Partecipano il senatore Giuseppe Auddino e l'onorevole Anna Laura Orrico.. Candidati consiglieri Malara, Pelle, Marraffa e Tiziano per la lista civica.. Attinà per la prima circoscrizione e Tripodi per la terza circoscrizione.. Sabato 9 maggio alle ore 17:30, la sede del gruppo territoriale M5S in via Giuseppe Melacrino 10A ospiterà la presentazione ufficiale dei candidati per la lista civica Battaglia sindaco per Reggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il M5S presenta i candidati della lista Battaglia sindaco Notizie correlate Elezioni comunali, 32 i candidati a sostegno di Battaglia: ecco i nomi della lista Avanti/Casa RiformistaLa segretaria del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani ha presentato ieri la lista AvantiCasa Riformista: un progetto condiviso tra Pri, Italia... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Azzollini per Logrieco sindacoGiulio AllegrettaMaria Altomare (detta Mariuccia)Angela Maria Elena Azzollini (detta Mariangela)Francesca Barbolla (detta Kekka)Alessia BinettiPietro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Appuntamento elettorale, il M5S presenta i candidati alle elezioni comunali; Porto di Gioia Tauro, denuncia M5S: Acciaio per munizioni verso Israele, chiesta ispezione urgente; Reggio Emilia, Consiglio comunale: approvato il rendiconto di gestione 2025 del Comune; Il giallo della morte del carabiniere Dardanelli: l’interrogazione del M5s attende risposta. Elezioni Comunali Reggio Calabria: il 9 maggio l’incontro con i candidati del M5S | INFO e NOMISabato 9 maggio, alle ore 17:30, presso la sede del Gruppo Territoriale M5S di Reggio Calabria, sita in Via Giuseppe Melacrino 10A, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidati in Cons ... strettoweb.com Calabria. Nesci e Dieni (M5S) fanno correggere 5 bandi per primari a ReggioSecondo le deputate nei bandi originali erano presenti criteri oggettivamente clientelari. Veniva data più importanza al colloquio e non ai curricula. Grazie alla nostra interrogazione - ... quotidianosanita.it Il contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune di Reggio Calabria è stato firmato questa mattina a Palazzo San Giorgio - facebook.com facebook Torna @FotoEuropea - Reggio Emilia. Con il titolo “Fantasmi del quotidiano”, fino al 14 giugno il festival traccia una mappa della fotografia contemporanea, con anteprime e incursioni nella storia della fotografia x.com