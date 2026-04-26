Il match tra Genoa e Como si è concluso con la vittoria dei liguri per 2-0, grazie ai gol di Douvikas e Diao. La partita si è svolta allo stadio genovese il 26 aprile 2026, con i padroni di casa che hanno subito la rete iniziale e poi hanno subito il raddoppio nel secondo tempo. La gara ha segnato un passo importante per la squadra ospite nella loro corsa verso un piazzamento europeo.

Genova, 26 aprile 2026 - Dopo le sconfitte subite in rimonta in campionato e Coppa Italia contro l’Inter e il Sassuolo, il Como ritrova la via della vittoria e lancia un segnale a Roma e Juventus con un blitz a Marassi, dove gli uomini di Cesc Fabregas non hanno lasciato scampo al Genoa battendolo con un gol per tempo. Il primo è arrivato dopo appena 10' ed è stato firmato di testa da Douvikas, il quale ha aperto su cross di Da Cunha la scatola difensiva di un Genoa partito in maniera arrembante. Un vantaggio che, al netto di qualche rischio di troppo per un rinvio errato di Butez al 28’, sarebbe potuto essere più cospicuo se Nico Paz non avesse prima mandato fuori di un soffio un diagonale mancino e poi colpito il palo con un colpo di testa al 34’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Como 0-2: Douvikas e Diao rilanciano la rincorsa europea dei lariani

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