Genoa-Como 0-2 i lariani espugnano Marassi con Douvikas e Diao

Il Como ha vinto 2-0 contro il Genoa nella 34ª giornata di Serie A, con reti di Douvikas e Diao. La squadra allenata da Cesc Fàbregas ha ottenuto il risultato in trasferta e si mantiene in corsa per una posizione europea. La partita si è svolta allo stadio di Genova, con il Como che ha conquistato i tre punti in una sfida decisiva per la classifica.

Il Como non molla. La squadra allenata da Cesc Fabregas si impone per 2-0 in casa del Genoa, in una gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie A, e resta agganciata al treno che porta nell’Europa che conta. Grazie alle reti di Douvikas e Diao, i lariani agganciano di nuovo la Roma al quinto posto con 61 punti a -2 dalla Juventus quarta e impegnata questa sera in casa del Milan. Dopo due vittorie, invece, si ferma il cammino del Genoa di De Rossi che resta fermo a 39 punti ma comunque a +11 sulla zona retrocessione. Nel primo tempo il Genoa prende subito in mano le redini della gara, ma è il Como a trovare il vantaggio dopo 10? con un colpo di testa di Douvikas su cross di Da Cunha.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genoa-Como 0-2, i lariani espugnano Marassi con Douvikas e Diao Notizie correlate Como, Fabregas: "Marassi mi ricorda la Premier League, Diao e Douvikas stanno bene"Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa in programma domenica pomeriggio. Genoa-Como, Douvikas porta in vantaggio il Como, Diao raddoppiaI lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Genoa - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live: in campo Genoa-Como (0-2); Dove vedere Genoa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Como, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Genoa-Como 0-2: gol di Douvikas e Diao, Fabregas a -2 dalla Juve (con la Roma)Il Como conquista tre punti che rendono vivissima la volata Champions. Genoa ko: Fabregas aggancia la Roma a quota 61, entrambe a -2 dalla Juve quarta impegnata stasera contro il Milan. Al 10' subito ... sport.sky.it Genoa-Como 0-2, i lariani espugnano Marassi con Douvikas e DiaoIl Como non molla. La squadra allenata da Cesc Fabregas si impone per 2-0 in casa del Genoa, in una gara valida per la 34/a giornata del campionato di Serie A, e resta agganciata al treno che porta ... lapresse.it Genoa ko, il Como ritrova la vittoria Il Como dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere e lo fa grazie alle reti Douvikas e Diao: rimane più viva che mai la lotta per la Champions #Tuttosport #Como x.com Il Como torna alla vittoria in campionato dopo 3 partite e raggiunge la Roma al 5° posto in classifica a 61 punti, a -2 dalla Juventus che questa sera affronterà il Milan. Alla squadra di Fàbregas basta un gol per tempo contro il Genoa: sblocca il match Douvikas, - facebook.com facebook