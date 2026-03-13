Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma | Per me è una partita in più dobbiamo fare una grandissima gara come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus

Il tecnico spagnolo ha parlato alla vigilia della partita tra Como e Roma. Ha detto che si tratta di una gara in più nel campionato e che la squadra deve affrontarla con grande determinazione. Ha anche ricordato le vittorie contro Napoli e Juventus come esempio di come la squadra possa giocare bene in occasioni importanti. La partita è prevista per domenica pomeriggio.

Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: ecco le parole del tecnico spagnolo in vista della sfida di domenica pomeriggio. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato tra Como e Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico. CONTINASSA JUVE LIVE SU SVILAR E BUTEZ – «Due grandi portieri, spero non sia una gara da portieri. Però è vero, sono due portieri che fanno la differenza. Ognuno alla sua maniera, tanto Svilar quanto Jean hanno salvato le loro squadre tantissime volte. Ma entrambi mi piacciono. Perrone? Sta meglio, ha fatto allenamento individuale e domani si allena con la squadra» SULLA PARTITA – «Sono tre punti importanti, ma non c’è una motivazione di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: «Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus» Articoli correlati Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. Per fare punti contro queste squadre…» Conferenza stampa Fabregas pre Como Torino: «Rientra Addai, ma in panchina, con Morata dobbiamo essere attenti! Su Baturina…»Tsimikas Roma, è quasi finita! Il terzino pronto a rientrare al Liverpool per poi cambiare nuovamente squadra Mercato Napoli, gli azzurri si muovono... Como, Fabregas: Inter La domanda mi fa male. Loro sono fortissimi, vado a vederli in Champions Contenuti e approfondimenti su Como Roma Temi più discussi: Serie A, il Como 1907 sabato pomeriggio di scena sul campo del Cagliari. Le parole di mister Cesc Fabregas in conferenza stampa; Non è così facile spendere tutti i soldi che ha il Como; Como, da Fàbregas arrivano conferme sul futuro di Jacobo Ramón; Fabregas choc | Il Como festeggia: la mossa che cambia tutto?. Como, Fabregas: Perrone? 60% sì, 40% no. Si è spaventato, ma non è gravePer ora 60% no, 40% sì. Cesc Fabregas, in conferenza stampa, parla così della possibilità di avere Maximo Perrone nella. tuttomercatoweb.com Como, arriva la Roma: a breve Fabregas in conferenza stampa14.59 - All'antivigilia della super sfida contro la Roma in campionato domenica, l'allenatore del Como Cesc Fabregas presenzia in conferenza. tuttomercatoweb.com Como-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A x.com La Roma ha annunciato ufficialmente il nuovo main sponsor: Eurobet.live sarà sulle maglie giallorosse dalla trasferta di domenica a Como fino alla stagione 2028/29. A breve anche la conferenza stampa: tutto in diretta su Forzaroma.info. - facebook.com facebook