Inter-Como 3-2 Zuliani accusa | Il Como doveva fare 70 gol Acerbi tira giù Douvikas in area di rigore e dove prendere il rosso perchè…

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter ha battuto il Como per 3-2, nonostante il Como fosse in vantaggio di due reti all’intervallo. Durante la partita, un giocatore del Como è stato coinvolto in un episodio nell’area di rigore avversaria, mentre un giocatore dell’Inter è stato fermato dall’arbitro per un possibile fallo nel tentativo di fermare un’azione offensiva. Un altro episodio ha visto un giocatore del Como coinvolto in uno scontro con un avversario.

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter ha sconfitto il Como per 3-2, nonostante il doppio svantaggio. Ora la squadra nerazzurra aspetterà l’altra finalista che uscirà fuori dalla sfida tra Atalanta-Lazio, in programma domani sera a Bergamo (andata 2-2). Nel post partita a “7Gold” il giornalista . L'articolo Inter-Como 3-2, Zuliani accusa: “Il Como doveva fare 70 gol, Acerbi tira giù Douvikas in area di rigore e dove prendere il rosso perchè.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inter-Como, polemica Acerbi: l’arbitro ignora il fallo su DouvikasSan Siro ospita la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, un confronto che vede le due formazioni misurarsi per il passaggio alla... Leggi anche: Douvikas nella storia del Como: 11 gol in Serie A e un record eguagliato dopo oltre 70 anni. Stagione pazzesca dell’attaccante! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioA San Siro si ripete il copione del campionato: la squadra du Fabregas gioca bene e si porta avanti di 2 gol poi viene travolta ... fanpage.it Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com